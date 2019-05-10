В Москве умер главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

Об этом 9 мая сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, передает «Украинская правда».

По его словам, Доренко ехал на мотоцикле, но внезапно упал.

«Предварительно заключение - почувствовал себя плохо, не смог справиться с транспортным средством», - сообщил Венедиктов.

Медики, прибывшие на место инцидента, констатировали клиническую смерть.

«По предварительным данным, во время езды на мотоцикле у Доренко мог случиться приступ острой сердечной недостаточности. ... Медики оперативно прибыли, но реанимационные мероприятия результата не дали», - сообщил источник в службе «скорой помощи».

Сергею Доренко было 59 лет.

В своих видеоблогах и интервью неоднократно поддерживал идею создания «Л/ДНР»и пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе, аннексию Крыма Россией, называл украинцев «пешками в игре Януковича», а Украину - «тухлым захолустьем».