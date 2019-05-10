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В Москве умер главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. 

Об этом 9 мая сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, передает «Украинская правда»

По его словам, Доренко ехал на мотоцикле, но внезапно упал.

«Предварительно заключение - почувствовал себя плохо, не смог справиться с транспортным средством», - сообщил Венедиктов. 

Медики, прибывшие на место инцидента, констатировали клиническую смерть. 

«По предварительным данным, во время езды на мотоцикле у Доренко мог случиться приступ острой сердечной недостаточности. ...  Медики оперативно прибыли, но реанимационные мероприятия результата не дали», - сообщил источник в службе «скорой помощи». 

Сергею Доренко было 59 лет.

В своих видеоблогах и интервью неоднократно поддерживал идею создания «Л/ДНР»и пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе, аннексию Крыма Россией, называл украинцев «пешками в игре Януковича», а Украину - «тухлым захолустьем». 
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