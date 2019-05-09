Глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский с народными депутатами Оппоблока принял участие в праздновании 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня, 9 мая, в Киеве, сообщается на странице политсилы в Facebook.

Панихиду по погибшим советским воинам, освободившим родную землю от фашизма, возглавил предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Вадим Новинский вместе с депутатами-оппозиционерами в память о подвиге украинского народа в 1941—1945 годах возложил цветы к Вечному Огню и Могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в Киеве.

«В 1945 году наши деды и отцы победили нацизм, изменив будущее человечества и дав надежду на то, что грядущие поколения будут жить в мире и согласии. Наша задача сегодня - сохранить эту надежду и не дать возродиться нацизму и обесценить Победу, переписывая историю. Мы обязаны быть достойными памяти победителей», - заявил Вадим Новинский, поздравляя сограждан с этим великим днем.

Вместе с ветеранами и несколькими тысячами киевлян лидер оппозиции Вадим Новинский прошел Маршем «Никто не забыт, ничто не забыто» с фотографиями родных и близких солдат-защитников, служивших в Советской Армии.

«Дорогие ветераны! Ваш подвиг неподвластен времени, как и безграничная наша благодарность всем, кто отстоял Родину, перед кем мы низко склоняем голову, сказал он, обращаясь к ветеранам. — От имени нашей политической силы и всех единомышленников хочу поблагодарить ветеранов за то, что они отстроили наше государство после войны. И сегодня ветераны выполняют важную общественную роль – передают молодежи ценности доблести, чести, любви к родной земле. Нам нужна молодежь, воспитанная на примере подвига наших героических дедов, это залог того, что у страны с героическим прошлым будет достойное будущее. Наш прямая обязанность - передать память о них детям и внукам. Мы будем добиваться возвращения переименованным улицам городов и сел имен героев Великой Отечественной войны и восстановления разрушенных памятников». Вадим Новинский добавил, что приоритетом Оппозиционного блока является возвращение достойной социальной защиты ветеранам.