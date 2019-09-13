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На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали два новых законопроекта: проект Закона №1107 от 29 августа «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за препятствование деятельности религиозных организаций» и проект Закона №1104 от 29 августа «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности религиозных организаций».

Фото: УНИАН

Инициаторами законопроектов является группа депутатов IX созыва во главе с Вадимом Новинским, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

В пояснительной записке к проекту Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности религиозных организаций» сказано, что новые правила регистрации и перерегистрации уставов (положений) религиозных общин, введенные Законом № 2673-VIII, противоречат требованиям ОБСЕ, и, «несмотря на это, был введен целый ряд значительных обременений для религиозных общин, связанных с регистрацией новой редакции устава (положения) и / или внесения соответствующих изменений в устав (положение) религиозной общины, большинство из которых прямо описаны как запрещенные в Руководящих принципах (ОБСЕ, – ред.)».

В связи с этим депутаты предложили внести ряд изменений, в том числе относительно правил определения принадлежности члена религиозной общины согласно положениям, которые изложены в уставе религиозной общины. Кроме того, принадлежность к общине определяется постоянным активным участием ее члена в уставной деятельности.

Также, предлагается дополнение, согласно которому голосование за переход в ту или иную юрисдикцию возможно только в том случае, если в организации предусмотрено фиксированное членство.

Проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за препятствование деятельности религиозных организаций» предусматривает введение уголовной ответственности за препятствование деятельности религиозных организаций.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «В последнее время началось давление на представителей Украинской Православной Церкви Московского патриархата, в частности, происходят силовые вторжения в помещение Епархиального управлений для осуществления давления на епископов, организуются пикеты у ее зданий, происходит незаконный сбор персональных данных из закрытых баз данных государственных органов власти и др.

Учитывая это, возникла необходимость в принятии данного законопроекта, которым предлагается ввести уголовную ответственность за препятствование деятельности религиозных организаций».

Оба законопроекта 5 сентября направлены для рассмотрения Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики и Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности соответственно.
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