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По данным южнокорейских военных, КНДР в четверг выпустила неизвестные снаряды из района, где расположена одна из ракетных баз страны.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Запуск состоялся всего через пять дней после пуска снарядов в Восточное море.

В четверг снаряды были выпущены из района Сино-ри в восточном направлении около 4:30 вечера, сообщается в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

В этом районе, примерно в 77 км к юго-западу от Пхеньяна, на севере расположена северокорейская база ракет средней дальности.

Комитет не предоставил дополнительную информацию о запуске, в том числе о том, где упали снаряды. Вероятно, они пролетели всю территорию КНДР, прежде чем упасть в Восточное море.

Напомним, 4 мая Сеул сообщил, что КНДР выпустила несколько ракет малой дальности в направлении Японского моря.

 
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