Принц Гаррі і Меган Маркл підписали новий контракт із Netflix

Герцог і герцогиня Сассекські оголосили про продовження контракту зі стримінговим сервісом Netflix на створення фільмів і телешоу.

Багаторічна угода надасть Netflix першочергове право на пропозиції від продюсерської компанії принца Гаррі та Меган Маркл Archewell, повідомляє BBC.

Меган заявила, що співпраця з Netflix надихає їх з Гаррі на “створення продуманого контенту різних жанрів, який знаходить відгук у всьому світі і відображає наше спільне бачення”.

Невідомо, на скільки років розрахована угода і які фінансові умови вона передбачає. Попередню угоду, укладену у 2020 році, оцінювали приблизно в $100 млн.

Про продовження співпраці герцогів Сассекських з Netflix стало відомо незадовго до прем’єри другого сезону кулінарного шоу "З любов’ю, Меган", який вийде наприкінці цього місяця.

Дані Netflix про глядацьку аудиторію показали, що перший сезон проєкту не увійшов навіть до 300 найпопулярніших шоу стримінгового сервісу в першій половині 2025 року.

"З любов’ю, Меган", серіал про стиль життя, в якому герцогиня Сассекська готувала разом зі своїми знаменитими друзями, набрав 5,3 млн переглядів. Для порівняння, найпопулярнішою програмою на Netflix в той період був драматичний серіал "Юнацтво" з 145 млн переглядів.

Попередній документальний серіал Netflix Гаррі і Меган, що розповідає історію стосунків пари та їхній вихід з королівської родини, зібрав більше глядачів: після прем’єри в грудні 2022 року його подивилися 23,4 млн осіб.

Бела Баджарія, директорка з контенту Netflix, сказала, що Гаррі та Меган — впливові особистості, чиї історії знаходять відгук у глядачів у всьому світі.

– Реакція на їхню роботу говорить сама за себе — Гаррі та Меган дали глядачам можливість зазирнути в їхнє особисте життя, тому серіал швидко став одним з найпопулярніших на платформі, – додала Баджарія.