Американське видання Page Six повідомляє, що Меган Маркл нібито забрала зелену сукню вартістю $1 695 після фотосесії для обкладинки Variety у 2022 році. За словами одного з джерел, Маркл пояснила це необхідністю “архівувати” свої образи як членкині королівської родини, повідомляє Page Six.

Інтерес до цієї історії зріс після виходу трейлера її шоу “З любов’ю, Меган, відзначення свята”, у якому Маркл з’явилася в сукні, схожій на ту, що використовувалася під час зйомки Variety. Співрозмовник видання зазначив, що герцогиня “взяла сукню без дозволу” і підтвердив, що асиметрична зелена сукня Galvan “Ushuaia” зникла зі знімального майданчика. Друге джерело також повідомило, що річ у підсумку опинилася у Маркл.

Водночас інші інформатори заперечують будь-які порушення. Третє джерело заявило, що Маркл могла забирати одяг зі зйомок, оскільки “як королівська особа мала архівувати свої вбрання”, і що ситуація, ймовірно, є “непорозумінням”.

Однак інше джерело категорично відкинуло існування такого правила: “Це вигадка!” – наголосив співрозмовник Page Six, зазначивши, що про жоден офіційний “архівний” протокол ніхто не чув.

У жовтні Маркл з’явилася у чорно-білій твідовій сукні Chanel під час вечері з принцом Гаррі в приватному клубі Chez Margaux у Нью-Йорку. Раніше вона носила цю модель під час фотосесії 2022 року для The Cut. Джерело, знайоме з роботою індустрії моди, зауважило, що ніхто не перебільшує значення події із зеленою сукнею, але називає її “дивним рішенням без попереднього запиту, оскільки їй навряд чи б відмовили”.

Інший інсайдер пояснив, що часто знаменитості просять залишити собі речі зі зйомок або викупити їх. Зазвичай їм пропонують знижку, якщо річ є потрібною дизайнеру або є зразком, який необхідно повернути.

Журналістка Ванесса Григоріадіс у 2024 році заявила в подкасті Andrew Gold’s “Heretics”, що Маркл “забрала багато речей” після участі в “дуже резонансній” фотосесії. Вона також зазначила, що дивує ситуація, коли “людина, яка живе у маєтку вартістю понад $15 млн у Монтесіто та отримує контракти на сотні мільйонів, переймається прикрасами чи одягом зі зйомок, які може без проблем собі дозволити”.

Представники Маркл не відповіли на запит Page Six. Variety та The Cut також не надали коментарів.