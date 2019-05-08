Завтра, 9 мая, в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях осадки не ожидаются, а на остальной территории пройдут дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«9 мая в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях дожди прекратятся, наконец-то можно будет убедиться, что солнце о нас не забыл. На остальной территории Украины - восток, большая часть центральных областей и юга - пройдут дожди, местами с грозами. Ветер будет с северо-запада, порывистый», – написала она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха повысится и в течение дня составит относительно комфортные + 14 + 18 градусов, а на востоке и севере даже до +20 градусов. Ночь, конечно, будет холоднее, + 5 + 9 градусов, на востоке + 7 + 13 градусов. В западных областях ночью холоднее, + 1 + 5 градусов, местами ожидаются заморозки 0-3 градуса.

«В Киеве 9 мая прояснится, появится солнце, потеплеет. Разве только к вечеру увеличится облачность, подойдет дождь. Днем в четверг температура воздуха достигнет + 15 + 18 градусов. К концу недели в столице уже так и будет, тепло, но перспективы быть солнечным есть разве что у ближайшего воскресенья, потому что 10 и 11 мая - преимущественно влажные, с периодическими дождями», – подытожила Диденко.