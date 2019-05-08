Выясняем, почему стоимость популярного овоща в нашей стране за последние месяцы выросла в шесть раз, а мировые цены - втрое... за неделю

«Украинский лук таки обогнал американский доллар. Спасибо! Гордимся!».

«Похоже, золотовалютный запас страны уже надо формировать в луке - нет угрозы обесценивания».

«Какие там биткоины! Лук - вот где реальные проценты!».

«Лук - это новая нефть»...

Диалог: «У меня есть лук... - Уже еду!».

И это, наверное, только тысячная часть шуток, мемов и комментариев «с подтекстом» в соцсетях, порожденных заоблачными ценами на лук. Кто бы мог подумать, что вот уже несколько месяцев такое беспрецедентное внимание будет приковано не к политическим баталиям, спортивным мегафайтам, частной жизни популярных художников и селебретис, в конце концов - не к основным продуктам питания, от которых зависит продовольственная безопасность (мясу, зерновым, масличным), а к скромному представителю «борщевого набора», без которого, казалось бы, можно и обойтись... но, оказывается, нет. Не «от лука», а «без лука» сейчас плачут не только наши соотечественники, но и чуть ли не все европейцы и жители многих азиатских стран. Ведь даже по европейским меркам цены на него «кусаются» ...

Дефицит «подкрался» незаметно?..

Впрочем, для аналитиков рынка такая ситуация не была неожиданностью. Они еще осенью прогнозировали дальнейший рост стоимости золотистого продукта. И все же - настолько значительное подорожание и их удивляет. Что уж говорить о потребителях, которые чуть ли не ежедневно открывают для себя что-то «новое» - в луковых ценниках на рынках и в магазинах. Первые неприятные звоночки появились в августе-сентябре: из-за неурожая в Украине этот овощ тогда стоил вдвое больше, чем годом раньше - от 7 до 12 гривень за килограмм. И речь идет об обычном луке - не «ялтинском» «Марсе» или «стерлинге»... А после новогодних праздников цену уже было не остановить - 17 гривен... 25... 30... Причина - фактическое отсутствие отечественного лука в овощехранилищах, дефицит в соседних странах и необходимость завоза овощей из-за рубежа, где также не могут похвастаться перепроизводством этой продукции. В результате - стоимость «золотистого» на украинском рынке где-то на 30% превысила ценовые показатели Восточной Европы. Хотя и там «луковые» цены не стоят на месте. А дефицит все больше сказывается. Поэтому украинским импортерам приходится активно конкурировать за центральноазиатский лук с коллегами из Польши, Германии, Нидерландов, Австрии, Чехии и других европейских стран. По данным Всеукраинской ассоциации импортеров овощей и фруктов, в феврале и марте из-за рубежа (в основном, из Казахстана и Узбекистана) в Украину завезли 35 тысяч тонн лука. А всего с июля прошлого года по февраль нынешнего мы импортировали почти 50 тысяч тонн этого овоща, таким образом побив «исторический» рекорд 2010/2011 годов, когда в страну завезли 42 тысяч тонн лука. Всего же украинцы потребляют в год примерно 730 тысяч тонн...

Между тем эксперты EastFruit прогнозируют: стоимость лука в евроазиатском регионе в ближайшее время будет расти еще. И производители, и поставщики с продавцами пользуются возможностью заработать. К примеру, в странах Центральной Азии только за неделю цены на лук (как старого, так и ранних сортов нового урожая) повысились втрое. Стоимость лука нового урожая в Таджикистане поднялась с 80 до 260 долларов за тонну. В Узбекистане цены на лук урожая-2019 повысились с 100-150 до 300 долларов. В Украине же оптовая цена «репчатого»... 1200 «зеленых». Неплохая такая маржа ...

На импорт надейся, и сам не плошай... и думай про «завтра»

Дефицит тех или иных видов продовольствия в Украине возникает довольно часто. Вспомним, к примеру, ажиотаж вокруг гречневой группы (в начале и в середине 2010-х) или сахара (в 2011-2012)... Время от времени из-за несбалансированности рынка «взлетают» цены на чеснок и капусту... Как считает председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, основная причина «периодического» подорожания отечественной овощей - потеря государством функции прогнозирования, планирования и подведения баланса произведенной и потребленной продукции. С одной стороны - речь вроде о чисто рыночных отношениях, в которые государство, в идеале, и не должно вмешиваться. С другой, особенно когда речь идет о продовольственной безопасности, - любое государство, которое заботится о своих производителях, бизнесе и населении, должна реагировать, а главное - предотвращать подобные ситуация. «В развитых странах мира все знают - сколько и чего именно выращивать, какая ожидается стоимость продукции на мировом и внутреннем рынках и по какой цене можно будет продать продукцию. К сожалению, украинские чиновники не имеют ответов ни на один из этих вопросов, а ценовое регулирование - общегосударственная проблема», - констатирует эксперт. По заключению Дорошенко, со статистикой и прогнозированием у нас - большие проблемы. В частности, из-за отсутствия государственного органа, который бы собирал и анализировал данные по урожаю, собранному не только агрохолдингами и фермерами, но и владельцами подсобных хозяйств.

Не все в порядке не только с так сказать «стратегическим» планированием, но и с локальным. Нынешняя ситуация с луком - тому яркий пример. В 2016-2017 годах этот овощ был довольно дешевым, а значит - «непривлекательным» для производителя. Поэтому в прошлом году аграрии сократили посадочные площади. А тут еще и погода «подвела» - из-за дождей в южных регионах страны возник рекордный неурожай. Три луковицы из пяти выросли больными, а в некоторых хозяйствах потери достигали 50%. Осенью же выяснилось, что из-за неурожая начал расти спрос на лук в Европе. Поэтому наши недальновидные предприниматели начали его активно экспортировать (по гораздо более низким ценам, чем установились теперь на отечественном рынке), доторговавшись до того, что еще в начале зимы он фактически исчез с полок украинских магазинов и овощных палаток. По данным Украинской плодоовощной ассоциации, с августа по декабрь 2018-го экспортировали почти 11 тысяч тонн лука, что также стало рекордным для Украины показателем. Зато уже в декабре мы вынуждены были втридорога закупать «репчатый» за рубежом. Активный импорт продолжается до сих пор: лук поступает не только от традиционных центральноазиатских поставщиков, но и из Египта и далекой Новой Зеландии.

А вот осенью, по прогнозам экспертов, мы можем стать свидетелями обратной ситуации - перепроизводства (если погода снова не подведет). Как это было в свое время с гречкой, которую в следующем году после дефицита и подорожания до 40 гривен и выше насеяли столько, что потом не знали, куда девать. Так же и с чесноком. Есть риск, что подобное может произойти и в этом году - уже с луком и почти такой же дефицитной ныне капустой. Личное впечатление корреспондента Укринформа, который недавно побывал в нескольких селах Киевской и Черниговской: в частном секторе грядки «под луком» по сравнению с прошлогодними увеличились почти вдвое (причем, активно сажали его и с осени, и уже весной). Увеличивают площади под этой культурой и крупные производители. Из-за этого резко возросла стоимость семян и посадочного материала. За килограмм так называемого лука-»тыканки» (или «севка») на рынке просят по 180-200 гривень. При этом гарантий того, что весенние «капиталовложения» окупятся осенью, нет.

Добавим, что в Украине стремительно дорожают и другие овощи прошлогоднего урожая. В частности, капуста, которая в среднем стоит 30 гривень за килограмм и картофель - до 20 гривень. К сожалению (для потребителей), такая тенденция в ближайшей перспективе сохранится. Поэтому эксперты советуют украинцам больше «налегать» на сезонные овощи, которые постепенно дешевеют. А на стабилизацию ситуации в «луковом», «картофельном» и «капустном» сегментах агрорынка рассчитываем где-то через полтора-два месяца, когда в продаже появятся отечественные овощи, выращенные в открытом грунте.

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Между тем

Лука много не бывает...

Для украинцев лук - незаменимый ингредиент первых и вторых блюд, жарки, маринования, консервирования. В мире его активно используют и для других «кулинарных нужд». Предлагаем несколько необычных рецептов - на случай «перепроизводства» этого продукта.

На первое – Луковый суп

Ингредиенты: 1,5 л куриного бульона, 2 кг лука, 60 г сливочного масла, 2 ч.л. муки, 0,5 стак. белого сухого вина, 0,5 ст.л. сахара, чебрец, молотый перец, соль (по вкусу), 1 французский батон, 1 зубчик чеснока, 0,5 стак. натертого твердого сыра.

Приготовление: Заранее приготовить куриный бульон. Растопить масло в сотейнике, почистить лук, нарезать полукольцами и обжарить до образования легкой корочки. Протушить в сотейнике около 20 минут, пока он не станет мягким и золотистым. Добавить сахар, увеличить огонь и готовить еще 10 минут. Затем добавить муку, перемешать и проварить еще несколько минут. К полученной смеси добавить куриный бульон, вино и специи. Довести до кипения и затем еще 10 минут «потомить» на маленьком огне. Подрумянить в духовке батон и разрезать на небольшие кусочки. Горячие гренки натереть чесноком, посыпать сыром и подавать к супу.

На второе – Луковый пирог

Ингредиенты: 200 г сливочного масла, 300 г муки, 6 ст. л. сметаны, 1 ч. л. соды, 1 ст. л. уксуса, 4 плавленых сырка, 6 луковиц, 4 яйца, соль, перец, зелень.

Приготовление: Перетереть масло с мукой, добавить сметану, погашенную уксусом соду, и замешать тесто. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник - минимум на 2 часа. Для начинки нарезать лук тонкими полукольцами и обжарить на растительном масле, пока он не станет прозрачным и мягким. Затем натереть на крупной терке плавленый сыр, смешать и дать немного остыть. Яйца взбить с солью, добавить зелень и перемешать. Потом влить в сырно-луковую смесь, также хорошо перемешав. Охлажденное тесто разделить пополам и раскатать два круга. Один из них (основу) положить на смазанную маслом форму. Вылить начинку и накрыть вторым коржом из теста, чтобы получился закрытый пирог. Выпекать при температуре 160-170 градусов 25-30 минут. За 4-5 минут до готовности смазать верх взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

На десерт – Луковый джем

Ингредиенты: 1 кг зеленого лука и 500 г сахара.

Приготовление: Застелить противень для запекания алюминиевой фольгой. Почистить и хорошо промыть лук. Выложить его на противень, немного подсолив и полив небольшим количеством оливкового масла. Запекать в духовке, время от времени переворачивая, в течение 35-40 минут при 200°. Пока испеченный лук остынет, смешать в кастрюле сахар и три стакана воды. Вскипятить, добавить лук и готовить смесь на среднем огне около 30 минут (периодически помешивая). Смесь будет постепенно густеть и карамелизироваться, приобретая янтарный цвет и аппетитный запах. После приготовления оставить джем в кастрюле на 10 минут (он еще немного загустеет). Потом разлить по стерилизованным банкам. Джем также будет замечательным гарниром к привычным блюдам и прекрасно подойдет с закусками, мясными стейками, рыбой и сырами.

И еще

«На закуску» - несколько интересных фактов о луке

1. В мире около 900 разновидностей этого овоща. 220 видов - так сказать «домашние», которые выращивают на приусадебных участках и в промышленных масштабах. Самые распространенные из них - репчатый, батун, шалот, порей, слизун, ветвистый, многоярусный, шнитт, душистый.

2. Выращивать лук начали примерно 4000 лет назад в Азии (на территории Западного Пакистана и Ирана). В Украине этот овощ появился в XII веке. В целом же - это самый распространенный в мире пищевой продукт. По данным ООН, лук выращивают минимум в 175 странах. Это вдвое превышает число стран, где культивируют пшеницу.

3. Наибольшую луковицу (о которой известно) смог вырастить британский фермер-любитель Питер Глейзбрук. Его «овощной шедевр» - весит почти 8,5 кг. Поэтому заслуженно попал в Книгу рекордов Гиннесса.

4. Лук почитали в Древнем Египте, его обязательно клали в гробницы фараонов и приносили в жертву богине Изиде. Поэтому простым людям есть этот овощ запрещали.

5. Порой лук еще недавно запрещали есть в праздничные дни. Ведь он вызывает слезы, а по праздникам ведь нужно веселиться!

6. Лук - популярное косметическое средство (его соком смазывают голову при себорее, для укрепления корней волос). От лукового сока светлеют веснушки. Потребление лука, а также луковые маски предотвращают появление морщин и делают кожу лица более свежей.