Цены на лук в странах Центральной Азии резко выросли из-за возросшего уровня спроса на продукцию из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также стран Евросоюза.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на East Fruit.

При этом на рынке этих стран присутствует как лук урожая прошлого года, так и ранний лук, уборка которого продолжается.

За неделю цены на лук нового урожая в Таджикистане выросли более чем в три раза - с 80 долларов за тонну до 260 долларов.

В Узбекистане цены на лук урожая 2019 года выросли за неделю со 100-150 долларов за тонну до 300 долларов.

Ажиотажный спрос подогревается резким скачком цен на лук в Украине за неделю сразу на 410 долларов за тонну - до 1,2 тыс. долларов за тонну.

Теперь украинским импортерам лука и овощей приходится конкурировать за центральноазиатский лук не только с Польшей, но и с Германией, Нидерландами, Австрией, Чехией и другими странами.

Эксперты EastFruit прогнозируют, что цены на лук в Евросоюзе в ближайшее время будут продолжать расти, т.к. дефицит продукции на рынке постоянно оказывается больше, чем кто-либо мог ожидать.