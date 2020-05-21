В апреле 2020 по сравнению с мартом этого года средние потребительские цены на крупы гречневые выросли на 17,99%. Среди 53 наименований товаров и услуг, потребительские цены которых отслеживаются Госстатом помесячно, этому показателю уступает только лук репчатый (+65,26%), отметил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» академик НААН Юрий Лупенко.

В общем потребительские цены в апреле выросли по сравнению с мартом на 0,8%, а на продукты питания – на 2,2%. Это еще раз подтверждает, что гречка является чрезвычайно чувствительным для внутреннего рынка продуктом, динамика цен на который определяется преимущественно психологическими факторами, подчеркнул ученый.

По его словам, самая высокая средняя потребительская цена на гречневую крупу в апреле 2020 была в Донецкой (40,30 грн/кг), Черкасской (39,21 грн/кг) и Киевской (39,16грн/кг) областях. Дешевле гречка продавалась в Днепропетровской (32,92 грн/кг) и Тернопольской (32,96 грн/кг) областях, а также в Киеве (33,35 грн/кг).

Для сравнения, в декабре 2019 самая дорогая гречка была на Киевщине (31,74 грн/кг) и Закарпатье (30,34 грн/кг), а самая дешевая – в Тернопольской (26,32 грн/кг), Винницкой (26,36 грн/кг) и Житомирской (26,39 грн/кг) областях.

Среди других продуктов питания наибольший рост цен в апреле зафиксирован по картофелю (+14,43%), капусте белокочанной (+12,89%) и яблоках (+11,27%). Зато подешевели по сравнению с мартом филе куриное (-14,21%), птица (тушки куриные) (-13,51%), сало (-1,46%) и пшено (-1,22%).

В целом рост потребительских цен на продукты питания в апреле против марта 2020 стало самым высоким среди всех групп товаров и услуг, однако относительно невысоким для карантинных ожиданий, подытожил Юрий Лупенко.