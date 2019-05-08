Экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллеров, который подал в отставку, готов продолжать работать на этом посту, если его назначит новоизбранный президент Владимир Зеленский, сообщает Громадське.

Отвечая на вопрос, готов ли он продолжать службу в Нацгвардии, Аллеров сказал: «Если новый президент примет такое решение, я буду рассматривать это предложение. А сейчас буду уволен по закону».

Он отметил, что решение об увольнении было его инициативой - накануне он написал заявление об отставке.

«Я подал в отставку по семейным обстоятельствам, он ее удовлетворил», - добавил Аллеров.

Напомним, мая, Президент Украины Петр Порошенко своим указом освободил от должности командующего Национальной гвардии генерал-полковника Юрия Аллерова.