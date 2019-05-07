Сегодня, 7 мая, около 16:00 на автодороге в селе Шклинь Гороховского района Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и грузовика, сообщает сектор коммуникации областной полиции.

Предварительно установлено, что водитель автобуса, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении грузовику. В результате столкновения транспортных средств погиб водитель школьного автобуса.

Пассажиров в автобусе не было.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего следователи Главного управления Национальной полиции в области начнут уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.