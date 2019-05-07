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Полиция Киева призывает граждан воздержаться от использования запрещенной символики тоталитарных режимов, особенно во время массовых мероприятий 8 и 9 мая, сообщает отдел коммуникации столичного главка.

В полиции напомнили, что согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», запрещено использование, распространение и публичное использование коммунистической и нацистской символики.

Указанный прямой запрет касается в том числе и георгиевской (гвардейской) ленты. В соответствии со ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях за такие противоправные действия правонарушителю грозит до 5100 гривен штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов, содержащих ее изображения.

Согласно ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов предусмотрена уголовная ответственность - до десяти лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, по данным полиции, в Киеве 9 мая пройдет марш «бессмертного полка», в котором планируют принять участие около 5 тысяч человек. 
ForUm

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