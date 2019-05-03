В Киеве 9 мая пройдет марш «бессмертного полка», в котором планируют принять участие около 5 тысяч человек. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает отдел коммуникации столичного главка.

По его словам, через несколько дней в Украине будут отмечать два государственных праздника: 8 мая - День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. На эти даты уже заявлено проведение в столице нескольких акций, в том числе официальные государственные мероприятия и марш «бессмертный полк».

«Сейчас анонсировано, что в марше примут участие более пять тысяч человек. Из расчета заявленного количества участников будет определяться и численность правоохранителей, привлеченных к охране общественной безопасности. В прошлом году правопорядок во время проведения указанной акции обеспечивали около двух тысяч полицейских, поэтому в этом году также ориентируемся на такое же количество привлеченного личного состава», - рассказал Крищенко.

Особое внимание руководитель столичной полиции обратил на недопустимость использования запрещенной символики во время празднования майских праздников.

«Учитывая заявления некоторых политиков, я хочу успокоить одних и предупредить других граждан: полиция на все случаи нарушения закона будет реагировать сразу и в соответствии с действующим законодательством. Поэтому призываю воздержаться от использования запрещенной коммунистической и нацистской символики. В прошлом году некоторые граждане сознательно провоцировали общество и правоохранителей, создавая конфликтные ситуации. Надеюсь, в этом году таких случаев не будет», - подчеркнул начальник киевских полицейских.

В общем полиция Киева полностью готова обеспечить правопорядок во проведение массовых мероприятий 8 и 9 мая.

«Мы сделаем все для того, чтобы акции памяти погибших во время Второй мировой войны украинцев прошли спокойно и без эксцессов. Также к охране общественной безопасности будут привлекаться и представители общественного формирования «Муниципальная стража». Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим правопорядок в столице», - подытожил руководитель полиции Киева.