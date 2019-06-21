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В Украину не пустили двоих ирландцев, которые во время посадки самолета э достали символику РФ, георгиевские ленты и выкрикивали «ДНР, вперед», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что иностранцы прибыли в киевский аэропорт «Борисполь» рейсом из Дублина 20 июня.

Пограничники ОКПП «Киев» выяснили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора. Он сообщил, что планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, однако с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет. Кроме того, по словам иностранца, стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс иностранцы не имели.

В багаже ​​ирландцев пограничники обнаружили предметы, имеющие пропагандистский и провокационный характер, в частности национальную символику РФ и георгиевские ленты.

Сейчас ирландцам запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.
ForUm

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