В день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, 6 мая, в 14 колонии строгого режима города Одессы, было совершено праздничное Богослужение.
Фото: УПЦ
Вот уже на протяжении многих лет традиционно после Литургии от имени Одесского Митрополита УПЦ Агафангела прозвучало Пасхальное поздравление «всем в темнице находящимся», сообщает «Православная Одесса».
Все присутствующие получили подарки от прихожан Свято-Сретенского храма и Свято-Пантелеимоновского монастыря. Каждый мог разделить радость храмового праздника, сообщает издание.
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