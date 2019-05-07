В понедельник Президент Петр Порошенко объявил о замене командующего Объединенными силами на Донбассе – вместо Сергея Наева, который командовал Операцией от самого ее начала весной 2018 года, новым командиром украинских бойцов непосредственно на фронте станет Александр Сирский.

Теперь именно он будет руководить действиями украинских военных и других силовиков на Донбассе, где пятый год продолжаются боевые действия.

Что же известно о новом командующего ООС Александра Сирского? (Укр.)

До АТО

Олександр Сирський – кадровий український військовий.

До війни на Донбасі – у 2000-х роках – командував 72-ю бригадою.

Дослужився до звання генерал-майора.

А безпосередньо перед початком конфлікту на Сході України був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, був долучений до тодішніх процесів співпраці з НАТО.

Бої за Дебальцеве

З початком бойових дій Олександр Сирський був начальником штабу АТО.

Зокрема, був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста.

Олександр Сирський був причетний до керування боями у Вуглегірську, селі Рідкодуб та невдалої спроби відбити Логвинове.

Зрештою – він же координував вихід українських військових з Дебальцева.

Олександр Сирський наполягає – той відступ був організованим, а не панічною втечею.

«Я своїми підрозділами зайняв дві висоти вздовж дороги, якою здійснювався вихід. Їх зайняли десантники і утримували ті дві висоти фактично до повного виходу з Дебальцевого наших підрозділів… На момент виходу всі основні опорні пункти та підрозділи противника були подавлені, і він не зміг адекватно зреагувати на наш вихід. Тому вихід був проведений організовано - пішки чи на машинах, але організовано», - розповідав військовий Українській правді.

Він також вважає, що битва за Дебальцеве хоча й призвела до втрати міста, але зупинила подальший наступ проросійських сил: «Для нас відхід з Дебальцевого був ключовим моментом, який відтягував найкращі сили противника. Після цих боїв не було серйозних, масштабних спроб здійснити атаку. Противник поніс важкі втрати».

Командувач АТО

За бої на Дебальцевському плацдармі Олександр Сирський нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня й згодом отримав звання генерал-лейтенанта.

У 2016 році він очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі.

А у 2017 році був командиром всієї Антитерористичної операції на Сході України, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил.

«Олександр Станіславович успішно пройшов всі командні посади - від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу, посади, яку він зараз займає», - зазначив Петро Порошенко під час представлення Сирського.

«В складних умовах 2014-2015 років спочатку був начальником штабу, а пізніше очолював Антитерористичну операцію. В найскладніші моменти нашої історії забезпечив ефективні дії по організації оборони і відсічі наступу російських військ», - додав верховний головнокомандувач.

Попередник

Попереднім керівником ООС був генерал-лейтенант Сергій Наєв - він очолював її з квітня 2018 року, коли Антитерористичну операцію переформатували в Операцію об'єднаних сил.

В інтерв'ю BBC News Україна за кілька днів до звільнення, він розповідав: «Загалом за час ООС у деяких місцях вдалося покращити тактичне положення на глибину від двох до п'яти кілометрів, а загальна площа території, що повернули під контроль української влади, - близько 20 квадратних кілометрів».

«Армія та Об'єднані сили - завжди поза політикою, нам є чим займатися. Перед нами ворог, і коли кожен день відбиваєш ворожі обстріли і думаєш, як запобігти загрозам на день наступний, то на щось інше не залишається часу", - наголошував тоді Сергій Наєв.

У понеділок президент нагородив його орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Заміну Наєва Петро Порошенко пояснив плановою ротацією, яку вирішили провести за пропозицією міністра оборони Степана Полторака та начальника Генштабу Віктора Муженка.

«Дякую, Сергію Івановичу, Вам особисто та всім військовослужбовцям, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, за мужність, рішучість і стійкість, які були виявлені при наданні відсічі російським окупантам», -зазанчив президент.