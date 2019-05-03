В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении на 19 мая инаугурации избранного Президентом Украины Владимира Зеленского.
Соответствующий проект постановления №10270 подал внефракционный народный депутат Мищенко Сергей, сообщает 112 Украина.
«Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины (19 мая 2019 года)», - так называется проект постановления.
Документы проекта пока не опубликованы.
Напомним, Центральная избирательная комиссия по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента объявила избранным Президентом Украины Владимира Зеленского.
Инаугурация новоизбранного Главы государства должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального оглашения результатов выборов.
В случае проведения инаугурации 19 мая у Зеленского будет возможность распустить нынешний состав парламента - закон позволяет сделать это до 27 мая.
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