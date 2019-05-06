Информация в СМИ об открытом уголовном производстве в отношении одного из высокопоставленных должностных лиц штаба Командования Воздушных сил ВС Украины соответствует действительности, сообщается на странице Командования в Facebook.

«Несколько недель назад военной контрразведкой Службы безопасности Украины выявлен факт несанкционированного хранения офицером информации с ограниченным доступом в его служебном кабинете и по месту жительства», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Как сообщал ForUm, правоохранители открыли уголовное производство в отношении первого заместителя начальника штаба командования Воздушных сил Вооруженных сил Александра Астахова и изъяли у него открытую в феврале 2014 года сберкнижку с 2 млн рублей и секретные военные документы.