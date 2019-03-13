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Правительством сделан очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины с целью повышения обороноспособности государства - принято распоряжение о передислокации воинских частей (подразделений) Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Соответствующее распоряжение «О передислокации воинских частей (подразделений) Воздушных сил Вооруженных сил Украины» было принято недавно во время заседания Кабинета Министров.

Реализация данного распоряжения расширит боевые возможности Воздушных сил в общей системе противовоздушной обороны государства.
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