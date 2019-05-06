7 мая циклон Xerxes принесет в Украину очередную порцию дождей, пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В западных областях местами ожидаются сильные осадки, в Прикарпатье возможен мокрый снег.

В восточной части Украины удержится сухая солнечная погода.

Температура воздуха продемонстрирует невероятный контраст.

На Западе будет холоднее всего, максимально + 5 + 12 градусов, в Карпатах + 1 + 5 градусов. На Востоке – днем ​​+20 + 26 градусов. На остальной территории + 12 + 18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов.

В Киеве вторник будет с дождями и порывистым ветром. Температура воздуха в столице ближайшей ночью + 10 + 12 градусов, завтра днем ​​+15 + 17 градусов.

8 мая в Киеве похолодает до + 10 + 13, 9-го – потеплеет до + 15 + 17.