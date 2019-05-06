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Сегодня утром вышла из строя база данных Пограничной полиции Венгрии на всем участке украинско-венгерской границы.

В связи с этим количество автомобилей, ожидающих оформления перед пунктами пропуска на границе с Венгрией, начинает увеличиваться, сообщает Госпогранслужба.

«По состоянию на 12:35 частично возобновлена ​​работа баз данных венгерской стороны. Сейчас осуществлен запуск транспортных средств, находящихся перед пунктом пропуска «Тиса», однако процедуры оформления проходят крайне медленно. Общее количество авто в этом пункте пропуска составляет около 120 автомобилей», - говорится в сообщении.

Кроме того, значительные накопления автомобилей наблюдаются на границе с Польшей. Это связано с тем, что украинцы после праздников возвращаются на работу и учебу.

В связи с этим граждан просят учесть сложившуюся обстановку при планировании путешествия и, по возможности, выбрать пункты пропуска на границе с другими странами.
ForUm

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