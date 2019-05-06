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В течение 2017-2018 годов в Украине не зафиксировано ни одного случая антисемитизма. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко во время Киевского еврейского форума, сообщает LIGA.net.

«В Украине в течение 2018 года, мы можем этим гордиться, не было зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия, как и в предыдущем году», - отметил вице-премьер.

Однако, добавил он, остаются определенные проявления антисемитского вандализма, но они также уменьшаются. Кроме того, в гуманитарной сфере он отметил широкое обсуждение тем, связанных с изучением темы Холокоста в рамках реализации соответствующих государственных программ Минобразования и Минкультуры. А в академии наук работает научный центр исследования истории Холокоста.

По данным Розенко, в Украине проживает «более 120 000 евреев и граждан с еврейскими корнями». По его словам, одним из приоритетов государства является обеспечение представителей всех этнических групп условиями для развития, в частности, в образовании. Он отметил, что в Украине действуют школы и дошкольные учреждения, где есть возможность изучать язык, культуру на родном языке, в частности, в 70 учебных классах.

Отдельно Розенко подчеркнул, что правительство решительно осуждает любые проявления нетерпимости и антисемитизма, как на национальном, так и международном уровне и присоединяется ко всем заявлениям в рамках ООН ОБСЕ и ЕС по этому поводу.

От имени правительства вице-премьер осудил новый виток насилия на Ближнем Востоке. «Бок о бок мы защищаем нашу территориальную целостность. И бок о бок сегодня находимся с народом Израиля. Украина, очевидно, осуждает ракетные обстрелы (Израиля. – Ред.), которые продолжаются в течение последних дней. Мы надеемся на восстановление мира и спокойствия», - отметил Розенко.
ForUm

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