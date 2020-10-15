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Полиция Киева начала уголовное производство из-за антисемитской надписи у Офиса президента Украины.

Как сообщила пресс-служба столичного главка, в полицию с официальным письмом обратился исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. Он сообщил, что 14 октября возле здания ОП в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, это - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Предусмотрено наказание - до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к указанному правонарушению.

«Под Офисом президента неизвестные развернули баннер с содержанием «Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины Днепровским еврейском кланом Вовы Зеленского», - сообщается в Telegram Объединенной еврейской общини Украины.

В организации это сочли антисемитизмом: «приписывание евреям ответственности за реальные или надуманные проступки отдельных еврейских индивидуумов или групп, или за действия, совершенные неевреями».
ForUm

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