Украинская власть решительно осуждает любые проявления антисемитизма и хочет, чтобы израильтяне посещали Украину. Об этом заявил арезидент Владимир Зеленский в интервью The Jerusalem Post, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По словам Зеленского, ежегодно город Умань принимает десятки тысяч посетителей со всего мира, в том числе из Израиля и США. Но в этом году из-за пандемии коронавируса в мире вводятся ограничения на передвижение.

«Мы делаем все, чтобы встретить наших гостей в лучших возможных условиях. К сожалению, в этом году в результате пандемии COVID-19 нам на обращение Израиля пришлось применять строгую политику по защите безопасности как граждан Украины, так и наших посетителей со всего мира. Мне очень жаль, что это привело к неприятным последствиям для паломников. Нам всем нужно иметь терпение и терпимость в эти странные времена. Мы все приспосабливаемся к новым способам делать то, чего раньше никогда не приходилось делать», - отметил президент Украины.

Он отметил, что защита здоровья иностранных гостей и украинских граждан остается главным приоритетом во времена пандемии.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на временные меры, принятые для борьбы с COVID-19, посетителям из Израиля и со всего мира всегда будут рады в Украине и в Умани в частности.

Отвечая на вопрос об антисемитских нападениях на евреев-хасидов в Умани и возможности дальнейшего роста антисемитизма в Украине, Зеленский сообщил, что происходит тесное сотрудничество и координация с местными властями и представителями еврейской общины в Украине и Умани для защиты паломников.

«Мы решительно осуждаем любые антисемитские нападения. Антисемитизм – это яд, которому нет места в Украине. И в этом случае мы столкнулись со многими дезинформационными кампаниями. Мы реагируем на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитичном фоне. Между тем, согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма. Это обнадеживает, но, очевидно, всегда нужно делать больше, и мы должны и будем оставаться чрезвычайно бдительными», - отметил президент.

Зеленский рассказал, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний в Украине – ни во время избирательной кампании, ни после избрания президентом.

«Украинцам безразлично, является ли их президент евреем, христианином или мусульманином, пока он защищает интересы украинского народа», - подчеркнул он.