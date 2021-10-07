Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» № 1770-ІХ, который Верховная Рада приняла 22 сентября 2021, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Документ имеет целью создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма в Украине и предотвращению его проявлениям для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации.

Имплементация этого закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе.

«Поддержка Зеленским этого закона свидетельствует о последовательной позиции президента и нашего государства по недопущению в Украине такого позорного явления, как антисемитизм», - заявили в ОП.

Документ, в частности, дает определение термина «антисемитизм» и указывает перечень его проявлений. Также в законе содержится норма о запрете антисемитизма и его проявлений.

За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Речь идет о праве на возмещение материального и морального вреда, причиненного лицу в результате антисемитизма и его проявлений.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.