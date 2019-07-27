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На Филиппинах в результате двух землетрясений магнитудой 5,4 и 5,9 балла в районе провинции Батанес погибли восемь человек, десятки людей пострадали. Об этом сообщили местные власти, передает AFP.

Оба землетрясения начались рано утром по местному времени, когда многие еще спали и произошли в течение нескольких часов.

«Мы видели трясущиеся дома. Стены зданий рушились и падали на людей. Некоторые погибли, потому что крепко спали», - рассказал представитель полиции.

По словам главы региона Марилу Кайко, в результате землетрясения пострадали церкви, жилые дома и другие здания.По словам главы региона Марилу Кайко, в результате землетрясения пострадали церкви, жилые дома и другие здания.
ForUm

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