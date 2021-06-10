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Служба безопасности Украины обнаружила и блокировала канал нелегальной миграции в страны ЕС выходцев из Южной Азии. По оперативной информации, среди иностранцев были граждане из стран с повышенной террористической угрозой, сообщил пресс-центр ведомства.

По данным следствия, участниками межрегиональной преступной группы были жители Закарпатской, Киевской и Черновицкой областей. Они наладили схему незаконной переправки иностранцев вне установленных пунктов пропуска, через участки «зеленой» границы. В группу привлекли выходца из Афганистана, который подыскивал «клиентов» и переправлял их в Украину. Стоимость «услуги» по перемещению нелегалов составляла от $ 3 до 6 тыс. с человека.

Установлено, что противоправная схема действовала с ноября прошлого года. В ходе досудебного расследования правоохранители документировали деятельность преступников и предупредили 6 попыток злоумышленников нелегально переправить через государственную границу почти 20 иностранцев. Некоторые из нелегальных мигрантов уже депортированы из Украины.

В рамках уголовного производства проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов. Двум лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

 
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