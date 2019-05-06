Вчера, 4 мая, на автодороге Одесса-Киев возле села Троицкое Одесской области в результате столкновения «Фольксвагена» и «БМВ» погибли три человека, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Предварительно установлено, что столкновение автомобилей произошло в результате того, что водитель «Фольксвагена», выезжая из местного рынка, не уступил дорогу водителю «БМВ», который двигался по трассе в сторону Одессы.

В результате аварии погибли водитель и один из пассажиров «Фольксвагена», а также местная женщина, которая стояла на обочине дороги возле рынка, где произошло ДТП.