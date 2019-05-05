В воскресенье около 5:00 утра на трассе М-21 Житомир-Могилев-Подольский в селе Жежелев Козятинского района произошло столкновение автомобилей Mazda и Fiat Doblo, в результате чего четверо пассажиров легковых автомобилей погибли на месте аварии, оба водителя госпитализированы, передает со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

По словам правоохранителей, следственными действиями предварительно установлено, что автомобиль Mazda, двигаясь в сторону Винницы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Fiat Doblo.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли две пассажирки Mazda, 1976 и 1998 рождения, жительницы Киевской области, а также пассажиры Fiat Doblo — мужчина и женщина, 1944 и 1945 годах рождения, жители города Гайсин Винницкой области.

Оба водителя — 29-летний житель Киевской области, который находился за рулем Mazda, и 42-летняя жительница Гайсина, что управляла Fiat, с телесными повреждениями различного характера в тяжелом состоянии были доставлены в Козятинскую районную больницу.

Все обстоятельства и причины аварии выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек). Такое правонарушение карается заключением на срок до 10 лет.