также в разделеПолитика
Назначен новый член Нацсовета по ТВ и радио 27
Новинский: Мы будем поддерживать все инициативы Зеленского, направленные на мир и развитие Украины 39
Зеленский: Дату инаугурации узнаем 14 мая на заседании Рады 59
Главы провластных фракций Рады не пришли на встречу с Зеленским 306
Кириленко: Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов 72
Зеленский прибыл в Раду для консультации с главами фракций 89
Мураев призвал Зеленского развеять тьму 100
Порошенко подписал указ об увольнении главы Нацсовета по телерадиовещанию 24
Нардеп сообщил о встрече Зеленского с лидерами фракций по поводу инаугурации 47
Медведчук: Непрофессиональные действия руководства «Нафтогаза» привели к рекордному росту цен на газ 45
Порошенко: Украинский паспорт значительно опережает российский 597
Виталий Кличко присоединился к благотворительной акции «Ночь чемпионов» в США 37
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине 76
У Зеленского хотят сменить руководство НАПК 61
Геращенко: Рада не будет затягивать с инаугурацией Зеленского 111
Самая тиражная газета США поддержала позицию Медведчука по русскому языку 172
В Раде предлагают провести инаугурацию Зеленского 19 мая 232
Медведчук: Заявление Зеленского о том, что у Украины и России нет ничего общего, является глубоким заблуждением 140

Первый инсайд со встречи глав фракций с Зеленским «слил» известный отечественный блогер Михаил Чаплыга. По его мнению, наиболее вменяемым и конструктивным на встрече с Зеленским был... Новинский!

Блогер отметил, что глава фракции Оппоблока  пытался урезонить «истеривших представителей» от БПП,  НФ и Самопощи. При этом «даже повышал голос что б заткнуть этих товарищей.  Новинский жестко требовал что бы не нарушалась конституция и... что очень важно для меня... настаивал не идти на выборы по старому закону. Судя по косвенным слухам, Зеленский был сим весьма впечатлен и оценил степень вменяемости всех присутствовавших», написал Чаплыга.

Также он сообщил, что будущий президент «был удивлен открытым неуважением правящего большинства (их лидеры просто проигнорили встречу, хотя о встрече было известно за сутки. Видимо неделька с 14-го числа будет весьма жаркой...»

Напомним, что 4 мая Владимир Зеленский встретился с главами фракций ВР и обсудил дату инаугурации, а также, что по словам Вадима Новинского, прокомментировавшего ход встречи для журналистов, наступление мира в Украине и изменение избирательного законодательства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

100
Теги