На встречу в Верховную Раду с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским не пришли главы фракций большинства.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Таким образом, отсутствуют председатель Блока Петра Порошенко Артур Герасимов и Народного Фронта Максим Бурбак.
Как рассказал народный депутат из фракции Народный фронт Андрей Левус возле здания парламента на встрече с Зеленский присутствует руководство Верховной Рады: спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид.
По его словам, фракцию БПП на встрече представляет народный депутат Александр Черненко, Народный фронт - первый заместитель главы фракции Андрей Тетерев и депутат Антон Геращенко.
Также на встрече присутствуют глава фракции Самопомич в Верховной Раде Олег Березюк, глава фракции оппозиционный блок Вадим Новинский, сопредседатель депутатской группы Видродження Виктор Бондарь. Фракцию Батькивщина представляет парламентарий Иван Крулько.
Левус добавил, что на консультациях лидеров фракций и Зеленского не было действующего президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.
Во вторник, 30 апреля, ЦИК объявила официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост президента Украины.
3 мая результаты выборов были опубликованы в официальных изданиях Верховной Рады Голос України и Кабмина Урядовий кур'єр.
Именно с этого момента отсчитываются 30 дней для инаугурации новоизбранного президента.
Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.
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