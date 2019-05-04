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На встречу в Верховную Раду с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским не пришли главы фракций большинства.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, отсутствуют председатель Блока Петра Порошенко Артур Герасимов и Народного Фронта Максим Бурбак.

Как рассказал народный депутат из фракции Народный фронт Андрей Левус возле здания парламента на встрече с Зеленский присутствует руководство Верховной Рады: спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид.

По его словам, фракцию БПП на встрече представляет народный депутат Александр Черненко, Народный фронт - первый заместитель главы фракции Андрей Тетерев и депутат Антон Геращенко.

 

Также на встрече присутствуют глава фракции Самопомич в Верховной Раде Олег Березюк, глава фракции оппозиционный блок Вадим Новинский, сопредседатель депутатской группы Видродження Виктор Бондарь. Фракцию Батькивщина представляет парламентарий Иван Крулько.

Левус добавил, что на консультациях лидеров фракций и Зеленского не было действующего президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Во вторник, 30 апреля, ЦИК объявила официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост президента Украины.

3 мая результаты выборов были опубликованы в официальных изданиях Верховной Рады Голос України и Кабмина Урядовий кур'єр.

Именно с этого момента отсчитываются 30 дней для инаугурации новоизбранного президента.

Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.
ForUm

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