Позиция Зеленского по разрешению конфликта на востоке - калька со слов Порошенко, считает народный депутат, лидер партии «Наши» Евгений Мураев. Об этом он заявил в обращении к новоизбранному президенту Украины.

«К сожалению, в вашей стратегии очень много недосказанных, взаимоисключающих и темных мест. Ваша позиция по разрешению конфликта на востоке нашей страны - это точная калька с того, что предлагал Порошенко в течение последних пяти лет, а это значит продолжение войны, разрушение страны, и это - путь в никуда», - утверждает Мураев.

В своём видеообращении, опубликованном на странице политика в Facebook, он высказал мнение, что только прямые переговоры могут привести страну к долгожданному результату - установлению мира.

При этом, считает лидер «НАШИХ», для начала президенту придётся выслушать все стороны конфликта, после чего вести переговоры с Россией должны будут послы и кадровые дипломаты, а не «бизнесмены и кумовья». В любом случае, война должна быть окончена, утверждает Мураев, и зависит это только от президента.

«Владимир Александрович, вам поверила вся страна, поверила, что темные времена позади. Помните, намного легче погасить свет внутри, чем развеять тьму вокруг. Хотели в историю? ДействуйТе», - такими словами завершил своё обращение Евгений Мураев.