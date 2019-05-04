Детективы Национального антикоррупционного бюро и следователи Госбюро расследований проводят обыски по месту работы отдельных чиновников облуправления Государственной фискальной службы в Львовской области.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ в Facebook.
Кроме того, обыски проводятся в ряде компаний.
В сообщении отмечается, что обыски начались вечером в пятницу, 3 мая, под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры.
«Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного вывода, за вознаграждение, безналичных средств из реального сектора экономики в наличные», - уточняется в сообщении НАБУ.
В пресс-службе добавили, что предварительная правовая квалификация - ст.205 ч.2, ст.364 ч.2 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ГПУ вызывает для вручения подозрения двух сотрудников НАБУ.
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