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Детективы Национального антикоррупционного бюро и следователи Госбюро расследований проводят обыски по месту работы отдельных чиновников облуправления Государственной фискальной службы в Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ в Facebook.

Кроме того, обыски проводятся в ряде компаний.

В сообщении отмечается, что обыски начались вечером в пятницу, 3 мая, под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры.

«Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного вывода, за вознаграждение, безналичных средств из реального сектора экономики в наличные», - уточняется в сообщении НАБУ.

В пресс-службе добавили, что предварительная правовая квалификация - ст.205 ч.2, ст.364 ч.2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ГПУ вызывает для вручения подозрения двух сотрудников НАБУ.
ForUm

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