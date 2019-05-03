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В официальном издании Верховной Рады «Голос Украины» в пятницу, 3 мая, опубликованы официальные результаты выборов президента Украины. 

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении на 19 мая инаугурации избранного Президентом Украины Владимира Зеленского.

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что решение Российской Федерации о паспортизации жителей ОРДЛО может быть одним из элементов подготовки к широкомасштабной агрессии против Украины. 

Неизвестные совершили разбойное нападение на дом депутата Верховной Рады от фракции «Народный фронт», первого заместителя председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павла Пинзеника в Киевской области.

Украина сможет без проблем получить списки граждан, которые получат российские паспорта. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Олигарх Игорь Коломойский назвал победу на выборах президента Украины Владимира Зеленского общей победой его и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Россия оказалась от участия в слушаниях по делу о захвате украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном Трибунале по морскому праву.

Россия начала переговоры с Украиной о продлении транзита газа после завершения выборов, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

В Украине начинаются государственные испытания уникального комплекса управления огнем артиллерии «Оболонь-А».
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