Россия начала переговоры с Украиной о продлении транзита газа после завершения выборов, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Так он расценил сделанное 27 апреля в Пекине заявление президента РФ Владимира Путина о том, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через ГТС страны.

«Ну что же, как мы и ожидали, Москва начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов в Украине. Этот раунд провел российский президент с дальнего Пекина. О необходимости России в транзите и готовность Газпрома заключать контракт на стандартных европейских условиях, конечно, не было ни слова. Было о том, как Украина замерзнет», - написал Коболев в Facebook.

Он подчеркнул, что Газпром не успеет построить и запустить обходные газопроводы до конца действия контракта.

«Напомню, в отличие от 2009 года, Газпром не может перекрыть Украине газ. Газпром должен деньги Нафтогазу, а не наоборот. Украина внедрила у себя законодательство ЕС, которое устанавливает четкие правила и требования пользования газовой инфраструктурой. Собственно, ни у Газпрома, ни у Нафтогаза значительного поля для маневра нет», - пояснил глава НАК.

«Слова главы Кремля – ​​артподготовка перед следующими трехсторонними переговорами в мае. В Еврокомиссии и среди украинских участников переговоров цену словам Путина знают очень хорошо. Настоящая мишень этого выступления – вы», - заявил Коболев.

Цена газа для Украины зависит от того, какие нам доступны альтернативы. Лучшая гарантия честной цены – когда поставщиков много и они конкурируют между собой. Они продают газ в Украину потому, что это выгодно, но если кто-то завышает цену, мы просто покупаем у других.

«Так же своей выгоды никогда не упустит Путин. Его подход – изолировать покупателя, стать для него единственным источником газа и тогда делать с ним все, что заблагорассудится. Выставлять огромную цену на газ, контролировать внешнюю политику и требовать уступок в вопросах, не связанных с поставками газа. Украина ранее была в таком положении, но уже несколько лет это не так», - отметил Коболев.

«Цена, которую Россия предлагала Медведчуку, выше той, по которой мы покупали у европейских поставщиков. Кроме того, она была на 47% выше цены, которую определил как справедливую для нас Стокгольмский арбитраж», - сообщил он.

Украинская ГТС – интегрированная система со многими разветвлениями, которая объединяет производителей газа, трансграничные входы и выходы, подземные хранилища и потребителей. Именно благодаря такой структуре нашей ГТС Газпром может очень быстро наращивать или сокращать объемы поставок газа в ЕС. Такая гибкость недоступна ни одному транзитному газопроводу.

«К сожалению, мы до сих пор не можем использовать так называемый «виртуальный реверс», когда объемы газа не пересекают границу, а просто замещаются встречные потоки. Так это работает в ЕС. Однако в нашем случае объемы транспортируются физически из Украины в ЕС и в обратном направлении», - отметил глава НАК.

По его словам, это происходит потому, что на газовом рынке до сих пор действует граница СССР.

«Россия «забыла», что это больше не их территория и пора уйти из нашей западной границы. Газпром выставляет на интерконнектор с ЕС свои условия и игнорирует законодательство как ЕС, так и Украины. Поэтому мы не можем объединить наш газовый рынок с ЕС, получить более низкие цены и дополнительные заказы для нашей ГТС и подземных хранилищ», - пояснил Коболев.

Именно поэтому так важно, чтобы новый контракт на транзит был заключен по европейским правилам, которые с недавних пор действуют в Украине. Это также позволит «перенести точки передачи газа на восточную границу» - то есть предложить мощности украинской ГТС другим транзитерам газа, например, европейским клиентам Газпрома. Или другим российским производителям, или продавцам газа из Средней Азии, если к вопросу активно подключится ЕС.

«Этого россияне будут избегать всеми способами», - подчеркнул он, добавив, что в НАК ожидают и массированную информационную атаку.

«Совместно с украинским правительством и нашими западными партнерами мы работаем над тем, чтобы в украинские хранилища было закачано дополнительно около 3 млрд куб. м газа. Это важно, чтобы в украинских домах было тепло, даже если Газпром будет делать очередной кризис. По нашим данным, европейские трейдеры также создают дополнительные резервы. Все понимают, что зима близко», - резюмировал глава НАК.