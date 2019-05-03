В официальном издании Верховной Рады «Голос Украины» в пятницу, 3 мая, опубликованы официальные результаты выборов президента Украины.
Так, согласно окончательным итогам Центральной избирательной комиссии, новоизбранный президент Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, за него проголосовали 13,5 млн украинцев.
За действующего президента Петра Порошенко отдали голоса 24,45% избирателей – 4,5 млн граждан.
Всего своим правом голоса воспользовались 18 млн 491 тыс. 837 украинцев.
«Таким образом, по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский, 1978 года, художественный руководитель ООО «Квартал 95», проживает в Киеве, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия «Слуга народа», - говорится в сообщении.
Напомним, Центральная избирательная комиссия по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента объявила избранным Президентом Украины Владимира Зеленского.
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