Россия оказалась от участия в слушаниях по делу о захвате украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном Трибунале по морскому праву.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«В этот раз Россия также сообщила, что не будет участвовать в слушаниях относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном Трибунале по морскому праву», - написала она в Facebook.

«Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков, и слушания состоятся как запланировано - 10 мая 2019 в Гамбурге», - добавила дипломат.

Решение Трибунала будет принято до конца мая.

«И даже если Россия в своей последовательности будет для своей потребителей информации подавать решение об освобождении украинских моряков как большую услугу новоизбранному президенту Украины, весь цивилизованный мир будет понимать, что на самом деле это ни какая не одолжение, а исполнение решения Трибунала. Мы не просим услугу, мы требуем немедленного освобождения наших моряков, как это предусматривает Конвенция ООН по морскому праву», - подчеркнула Зеркаль.

При этом она напомнила, что РФ также отказалась от участия в заседаниях Трибунала в 2013 году по делу Arctic Sunrise. «Это голландский корабль с активистами Greenpeace, которых незаконно задержали россияне», - напомнила замминистра.

«Голландия обратилась в Международный морской трибунал с запросом о применении временных мер для освобождения корабля и экипажа. Тогда Россия сообщила, что Трибунал не имеет юрисдикции и не явилась на слушание. Между тем, слушания не просто состоялись, но и Трибунал принял решение о применении временных мер, которые непосредственно обязали Россию освободить экипаж судна и вернуть корабль. В конце концов, Россия же выполнила решение Трибунала, но обычно в присущей ей манере, представляя для внутреннего потребителя это событие исключительно как жест доброй воли», - рассказала Зеркаль.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.