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Неизвестные совершили разбойное нападение на дом депутата Верховной Рады от фракции «Народный фронт», первого заместителя председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павла Пинзеника в Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

«4 неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом в Глевахе Киевской области. Они связали хозяина дома и его супругу и похитили их деньги», - сказал он.

По данным источников Обозревателя, под угрозой пистолета из сейфа украли 40 тыс. долл. и 20 тыс. евро, также другое имущество, телефоны.

Полиция предпринимает меры для поиска и задержания преступников.
ForUm

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