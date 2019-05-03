Неизвестные совершили разбойное нападение на дом депутата Верховной Рады от фракции «Народный фронт», первого заместителя председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павла Пинзеника в Киевской области.
Об этом Українським Новинам сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.
«4 неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом в Глевахе Киевской области. Они связали хозяина дома и его супругу и похитили их деньги», - сказал он.
По данным источников Обозревателя, под угрозой пистолета из сейфа украли 40 тыс. долл. и 20 тыс. евро, также другое имущество, телефоны.
Полиция предпринимает меры для поиска и задержания преступников.
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