В Украине начинаются государственные испытания уникального комплекса управления огнем артиллерии «Оболонь-А». Об этом сегодня, 3 мая, заявил министр обороны Степан Полторак, находясь на Государственном предприятии «Львовский государственный завод «ЛОРТА», которое входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром», сообщает пресс-служба Минобороны.

«Сегодня мы приступаем к государственным испытаниям уникального комплекса управления огнем артиллерии «Оболонь-А». Это очень нужный комплекс для ВС Украины, который на 30-40 процентов повысит возможности наших артиллерийских подразделений. Он будет более мобильным и эффективным, повысит возможности огневого поражения противника, а также живучесть экипажей», - подчеркнул министр.

Как заметил Полторак, указанный комплекс является современной и уникальной техникой, которая не имеет ни одной запчасти страны-агрессора.

«Там только запчасти и компоненты, произведенные в Украине, на вашем предприятии, а также те, которые нам поставили наши партнеры», - отметил министр.

По словам главы оборонного ведомства, после успешного завершения этих испытаний комплекс будет принят на вооружение и начнется его серийное производство.