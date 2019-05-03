За прошлый год Приватбанк увеличил чистый комиссионный доход, то есть доход от предоставления услуг и проведения банковских транзакций, в полтора раза - до 15,2 млрд грн. Как сообщает пресс-служба банка со ссылкой на данные, которые приведены в подтвержденном аудиторской компанией E & Y годовом отчете банка.

«Увеличение количества активных клиентов на 10% и рост объемов транзакций как в отделениях, так и в онлайн-каналам позволили добиться увеличения чистого комиссионного дохода на 49% по сравнению с 2017 годом», - говорится в документе.

Согласно годовому отчету Приватбанка, рост чистых комиссионных доходов в условиях увеличения по сравнению с 2017 годом операционных расходов всего на 14,7% обеспечило банку получение рекордной по итогам 2018 года прибыли в размере 12,8 млрд грн. «Комиссии формируют значительную часть прибыли банка и являются важным фактором устойчивости бизнес модели: чистый комиссионный доход банка на 109% покрывает административные расходы», - отмечается в отчетности банка.

При этом по итогам 2018 Приватбанк оказался одним из лучших среди украинских банков по показателю превышения доходов над расходами, которые составил 45%.

Напомним, по данным НБУ, Приватбанк доминирует на рынке розничных безналичных операций в Украине и обеспечивает поступление 42% чистого комиссионного дохода всего банковского сектора.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.