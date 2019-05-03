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Президенты Соединенных Штатов Америки и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили Украину. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter, передает РБК-Украина.

Трамп подчеркнул продуктивность разговора с Путиным.

«Провел долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил задолго до того, как началась «охота на ведьм» (расследование о вмешательстве РФ в выборы президента США, - ред.), ладить с Россией, Китаем и всеми - это хорошо, а не плохо. Мы обсудили торговлю, Венесуэлу, Украину, Северную Корею, контроль над ядерными вооружениями и даже «обман России». Очень продуктивный разговор!» - написал Трамп.

 
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