Президенты Соединенных Штатов Америки и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили Украину. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter, передает РБК-Украина.

Трамп подчеркнул продуктивность разговора с Путиным.

«Провел долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил задолго до того, как началась «охота на ведьм» (расследование о вмешательстве РФ в выборы президента США, - ред.), ладить с Россией, Китаем и всеми - это хорошо, а не плохо. Мы обсудили торговлю, Венесуэлу, Украину, Северную Корею, контроль над ядерными вооружениями и даже «обман России». Очень продуктивный разговор!» - написал Трамп.