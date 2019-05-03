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На выходных, 4-5 мая, в Украине будет тепло, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В дневные часы температура воздуха составит + 15 + 22 градуса, на юге и востоке + 18 + 24 градуса, в западных областях – + 12 + 17 градусов, в Карпатах + 4 + 9 градусов.

В субботу возможные осадки по всей территории страны.

5 мая дожди, местами с грозами пройдут ночью на Западе и Севере Украины.

А днем ​​в Поминальное воскресенье дожди вероятные лишь в западных областях. На остальной территории Украины будет солнечно.

В воскресенье ожидается порывистый, до сильного, ветер южного направления.

В Киеве 4 мая – ночью и утром ожидаются локальные дожди, днем ​​прекращение осадков.

5 мая – ночью вероятность дождя, днем ​​будет солнечно.

Днем 5 мая в Киеве ветер ожидается с сильными порывами.

Температура воздуха выходные в столице + 18 + 20 градусов.

В понедельник в Киеве похолодает, предполагается дождь.
ForUm

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