На выходных, 4-5 мая, в Украине будет тепло, сообщила синоптик Наталья Диденко.
В дневные часы температура воздуха составит + 15 + 22 градуса, на юге и востоке + 18 + 24 градуса, в западных областях – + 12 + 17 градусов, в Карпатах + 4 + 9 градусов.
В субботу возможные осадки по всей территории страны.
5 мая дожди, местами с грозами пройдут ночью на Западе и Севере Украины.
А днем в Поминальное воскресенье дожди вероятные лишь в западных областях. На остальной территории Украины будет солнечно.
В воскресенье ожидается порывистый, до сильного, ветер южного направления.
В Киеве 4 мая – ночью и утром ожидаются локальные дожди, днем прекращение осадков.
5 мая – ночью вероятность дождя, днем будет солнечно.
Днем 5 мая в Киеве ветер ожидается с сильными порывами.
Температура воздуха выходные в столице + 18 + 20 градусов.
В понедельник в Киеве похолодает, предполагается дождь.
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