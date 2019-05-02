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После Божественной литургии в Покровском женском монастыре 2 мая Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в проповеди вспомнил трагические события, которые произошли в Одессе пять лет назад.

Фото: Пресс-служба РПЦ

Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

«Сегодня мы вспоминаем трагические события в Одессе. Пять лет тому назад перед лицом Европы и всего мира людей вначале побивали булыжниками, покуда они находились в своих палатках и не представляли никакой силовой опасности для окружающих. Они отстаивали своё право жить так, как они хотят, не подчиняться другим порядкам, чуждым для них, они не хотели принять тот мир, который им навязывался силой. И когда оказалось мало этих булыжников, брошенных на палатки, потому что люди выскочили из них и побежали в Дом Профсоюзов (название этого дома сегодня известно по всему миру), то тогда преступники, преследовавшие этих людей, заперли этот дом и подожгли его, и 48 человек сгорело заживо перед лицом Европы и всего мира.

И конечно, кто-то пытается объяснить это особенностью тогдашней политической борьбы, но зверства, совершенные над людьми, ничем нельзя объяснить, как только силой зла, силой дьявольской. Все те, кто поджигал людей, были под властью дьявола.

И была великая опасность, что эти обуреваемые темной силой люди возьмут власть над украинским народом. Но та мечта, которой жили бесновавшиеся у Дома Профсоюзов, по милости Божией не осуществилась. И хотя сегодня много есть вопросов к тому, что происходит в Украине, мы можем свидетельствовать, что те радикальные силы зла, та злоба дьявольская, воплощенная в человеческих образах, не захватила тотально всей власти над украинской землей», - сказал Патриарх.

Он также рассказал, что молится с надеждой на то, что новоизбранный Президент Украины «будет в полной мере учитывать великую тысячелетнюю православную традицию Украины».

«И сегодня, вспоминая те страшные события, мы молимся о наших братьях и сестрах в Украине, мы возносим заупокойную молитву об этих 48 мучениках, заживо соженных в Одессе, мы молимся о том, чтобы Господь благословил жизнь братской Украины. Мы связываем нашу молитву также и с надеждой на то, что новое руководство, которое пришло через выборы в Украине к власти, будет в полной мере учитывать великую тысячелетнюю православную традицию Украины, святой Киевской Руси, и будет в полной мере уважать законный выбор в пользу единственной канонической Украинской Православной Церкви, в которой реально присутствует Божественный Дух, и которая, отождествляя себя с народом, молитвенно предстоит Богу, молясь за страну и за народ», - подытожил Предстоятель РПЦ.
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