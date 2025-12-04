Київ обнуляє спадок впливу РПЦ: Києво-Печерська лавра тепер розташована на вулиці Мазепи

Київ продовжує системно позбавлятися російського і радянського спадку: міська рада ухвалила рішення про перейменування ще десяти об’єктів, назви яких були пов’язані з державою-агресором, повідомляє пресслужба Київради.

У Голосіївському районі вулиця Левітана отримала нову назву — вулиця Лукрецька. В Оболонському районі проспект Маршала Рокоссовського став проспектом Дмитра Павличка. А в Печерському районі історичну справедливість відновлено на вулиці, яка роками залишалася під впливом рішень, ухвалених «на догоду Москві».

Частину вулиці Лаврської — від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів — перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи. Іншій частині — від Добровольчих батальйонів до Наводницької площі — повернули історичну назву вулиця Новонаводницька.

У Музеї Голодомору привітали рішення Київради, наголосивши, що воно скасовує політично мотивовану зміну часів Януковича.

«Це відновлення історичної справедливості. Тодішнє перейменування відбулося фактично під візит патріарха Кіріла — біснуватого глави РПЦ, який відкрито підтримує агресивну війну проти України та благословляє вбивства українців. Мазепа заслуговує на повноцінну вулицю», — зазначили в установі.

Нагадаємо, петицію про повернення імені Мазепи вулиці Лаврській було зареєстровано наприкінці 2022 року. Вона зібрала необхідні 6 тисяч голосів і перейшла на розгляд Київради.

У 2010 році Київрада проголосувала за перейменування значної частини вулиці Івана Мазепи на Лаврську. Ініціатором став Віталій Журавський — депутат від блоку Черновецького.

За повідомленнями, аргументація включала підтримку з боку керівництва Російської православної церкви, зокрема патріарха Кіріла та митрополита Володимира. РПЦ офіційно заперечувала тиск, але визнавала, що «поділяє таку думку».

Сьогодні Київ повертає просторову пам’ять столиці українському змісту, позбавляючись рішень, прийнятих під впливом церкви, яка підтримує російську агресію та пропагує антиукраїнські наративи.