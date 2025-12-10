Ексдепутат Верховної Ради Андрій Деркач отримав звання героя Росії

Колишній народний депутат України та виходець із «Партії регіонів» Андрій Деркач отримав звання героя Росії. Нині він є сенатором РФ від Астраханської области. Про це повідомляє «Коммерсант».

На засіданні Ради Федерації 10 грудня, під час привітань із Днем героїв Вітчизни, голова верхньої палати Валентина Матвієнко заявила, що серед сенаторів є нагороджені званням героя Росії. У переліку виявився й Деркач. У соцмережах Ради опублікували фото сенаторів із медалями «Золота зірка». «Коммерсант» зазначає, що раніше присвоєння цієї нагороди Деркачу не оголошувалося.

Матвієнко, яка називала список героїв Росії, сама родом із Хмельниччини.

Деркач був народним депутатом України з 1998 року. Він — син генерала КДБ, навчався в Академії ФСБ РФ. За різні скликання обирався від «За Єдину Україну!», СПУ та «Партії регіонів», а у 2019 році пройшов до парламенту як самовисуванець.

У 2019 році він зустрічався з особистим адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. Під час розслідування щодо імпічменту Трампа стало відомо, що Джуліані координував неформальний канал тиску на українську владу для оголошення розслідувань щодо Burisma та родини Байденів.

У 2020 році США запровадили проти Деркача санкції за втручання у американський виборчий процес. Американські спецслужби заявляли, що РФ могла використовувати Деркача для впливу на президентські вибори. У США його також підозрюють у фінансових злочинах, за які загрожує до 30 років ув’язнення.

У 2022 році СБУ викрила російську агентурну мережу, що мала сприяти окупації України. Серед фігурантів був і Деркач. Його оголосили в розшук, а ВАКС дозволив його затримання.

У 2023 році президент Володимир Зеленський позбавив Деркача громадянства на підставі матеріалів СБУ та ДМС, після чого парламент позбавив його мандата.

Після цього Деркач з’явився в Росії, де став сенатором від Астраханської области та увійшов до комітету Ради Федерації з безпеки й оборони.

Нагадаємо, що Андрій Деркач, будучи в Україні, послідовно підтримував Українську Православну Церкву Московського патріархату (УПЦ МП) протягом десятиліть. Його діяльність включала активне лобіювання інтересів цієї церкви та просування проросійських ідей через церковні зв'язки.



Як народний депутат кількох скликань Деркач лобіював інтереси УПЦ МП у Верховній Раді. Зокрема, він був співавтором законопроєкту про повернення церквам культових споруд, конфіскованих за радянських часів.

У 2010 році Священний Синод Російської Православної Церкви (РПЦ) включив Андрія Деркача до складу Міжсоборної присутности РПЦ (дорадчий орган Московського патріархату).

Він обіймав посаду доцента Київської духовної академії і семінарії УПЦ МП, де читав курс "Державно-церковні відносини", а також був меценатом цієї церкви та президентом Міжнародного фонду підтримки християнського кіно "Покров".

Через свою діяльність, зокрема організацію різноманітних інформаційних форумів та платформ, Деркач просував ідеї "русского міра" та дружби з Росією.