Командира з Рівненщини судитимуть за використання військових на приватному будівництві

У Державне бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира військової частини з Рівненщини, який залучав підлеглих до будівництва власного будинку. Посадовець визнав провину та відшкодував державі понад 3 млн грн.

За матеріалами слідства, у березні 2024 року командир розпочав зведення приватного житла у Львівська область. Щоб зекономити на робітниках, він направляв кількох військовослужбовців виконувати будівельні роботи. Частина з них до повномасштабного вторгнення працювала у сфері будівництва.

Формально підлеглі значилися у місці дислокації в Рівне та отримували грошове забезпечення, однак фактично займалися ремонтом приватного будинку командира. Тим, хто відмовлявся їхати на об’єкт, керівник пропонував «альтернативу» — відправлення в район виконання бойових завдань.

17 вересня 2025 року співробітники ДБР виявили двох військових безпосередньо на будівництві. Ще один підлеглий за місяць до обшуків самостійно вирушив для виконання бойових завдань у Сумська область. До організації робіт частково залучалися водій командира та юрист частини — вони закуповували й доставляли будматеріали та вирішували поточні питання.

Унаслідок цих дій держава зазнала збитків на понад 2,7 млн грн — саме стільки виплатили військовим, які фактично не виконували службових обов’язків.

Під час слідства командир повністю визнав вину, відшкодував завдані збитки та додатково перерахував 500 тис. грн на потреби Збройні сили України. Його звільнили з посади та перевели до іншої військової частини. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Колишнього командира обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади до трьох років та штраф.