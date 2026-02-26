Велика Британія збільшила термін подачі на візу для українців

Велика Британія дозволила українцям подавати заявки на продовження віз за 90 днів до завершення чинного дозволу замість попередніх 28 днів. Рішення ухвалили після звернень української громади, яка наголошувала на стресі та невизначеності через короткі терміни подачі. Програма Ukraine Permission Scheme, що діє з 2022 року, вже надала прихисток понад 300 тисячам українців.

Зазвичай візи видаються на три роки, після чого можна скористатися Ukraine Permission Extension (UPE) і продовжити перебування ще на 18 місяців. Міністр імміграції Великої Британії Майк Тепп зазначив, що уряд прагне забезпечити людям «спокій та впевненість у майбутньому».

