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Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине считает неэффективным расследование украинскими правоохранителями массовой гибели людей в ходе беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом на пресс-конференции сказала глава миссии ООН Фиона Фрейзер, передают Українськi Новини.

Она отметила, что из 29 обвиняемых в массовых беспорядках 28 были сепаратистами.

При этом в столкновениях участвовали как сепаратисты , так и проукраинские активисты.

«Расследование полиции относительно массовых беспорядков было избирательным и предвзятым», - заявила Фрейзер.

Она подчеркнула, что 5 из 6 убийств в центре Одессы 2 мая 2014 года до сих пор не расследованы.

Также не расследована гибель 42 человек во время пожара в Доме профсоюзов.

«Неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины», - сказала глава Мониторинговой миссии ООН.

По ее словам, ряд активистов систематически срывает судебные заседания по делу одесской трагедии 2 мая.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В центре города погибли несколько человек.

После этого проукраинские активисты пришли на площадь Куликово поле, в лагерь пророссийских митингующих.

Впоследствии в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, который привел к гибели людей. Пострадали более 200 человек, 48 - погибли.

18 сентября 2017 года Городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.

В тот же день Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Долженкова и Мефьодова.

По данным МВД, в уголовном производстве относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлены три обвинительных акта, еще одному лицу вынесен приговор. 
ForUm

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