В уголовном производстве относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлены три обвинительных акта, еще одному лицу вынесен приговор. Об этом сегодня, 2 мая, заявил первый заместитель министра Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД.

«В уголовном производстве относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 в отношении одного лица, которое признало вину в совершенном преступлении (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) вынесен обвинительный приговор. В суд направлены обвинительные акты в отношении 3 человек», - сказал он.

Также Яровой отметил, что за период с 2017 года по настоящее время в указанном уголовном производстве допрошены в качестве свидетелей 1109 человек, проведены дополнительные допросы 13 пострадавших.

«Обработано более 1500 видео файлов, предоставленных ТРК и свидетелями, общим объемом более 2 Тб. По результатам составлено 222 протокола осмотра фото и видео материалов», - добавил Яровой.

В МВД подчеркнули, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Продолжаются обзоры и систематизация видео файлов, установление свидетелей и очевидцев и их допросы.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В центре города погибли несколько человек.

После этого проукраинские активисты пришли на площадь Куликово поле, в лагерь пророссийских митингующих.

Впоследствии в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, который привел к гибели людей. Пострадали более 200 человек, 48 - погибли.

18 сентября 2017 года Городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.

В тот же день Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Долженкова и Мефьодова.

Бывший начальник милиции общественной безопасности Одессы, фигурант дела 2 мая, Дмитрий Фучеджи получил гражданство Российской Федерации.